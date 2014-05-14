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السلطات الباكستانية تقبض على 3 أشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعية وتصويرها

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السلطات الباكستانية تقبض على 3 أشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعية وتصويرها السلطات الباكستانية تقبض على 3 أشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعية وتصويرها

اغتصاب – أرشيفية

ألقت السلطات الباكستانية القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم مدرس، بتهمة اغتصاب طالبة جامعية وتصويرها.
> وذكرت “سي بى إس” الأمريكية الليلة أن المدرس المتهم، ويدعى “قارى ناصر” (27 عاما)، اشترك مع صديقيه فى اغتصاب الطالبة الجامعية أمس الأول الاثنين، وقاموا بتصويرها بغرض استغلال الصور فى تهديد الضحية وغيرها.
> وأضافت الشبكة أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين تجمعوا اليوم خارج مبنى المحكمة أثناء مثول المتهمين أمامها، حيث قاموا برشقهم بالحجارة والحبر الأسود والطماطم، وطالبوا بضرورة شنقهم فى ميدان عام.
> تجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن تقوم ضحايا الاغتصاب فى باكستان بالإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة البشعة نظرا لما يلحق بهن من عار داخل المجتمع الباكستاني المحافظ، حيث أقدمت سيدة باكستانية فى شهر مارس الماضي على إحراق نفسها عمدا خارج مركز الشرطة بعد أن تقدمت ببلاغ إلى الشرطة عن تعرضها لمحاولة اغتصاب جماعي، غير أن الشرطة رفضت القبض على الجناة لعدم كفاية الأدلة.

أ ش أ

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