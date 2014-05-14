وفد شباب الصحافة الألمانى يلتقى المشاركين بمشروع "معا نغير مجتمعنا"

التقى وفد الشباب الصحافة الألمانى، الذى تستضيفه وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، فى الفترة من 10 حتى 16 مايو الحالى، مجموعة من شباب مشروع "معا نغير مجتمعنا"، والمعروف باسم "بيت العائلة" بمنطقة بولاق أبو العلا، تحت رعاية جميعة "الباحثون عن التطوير والتغيير".

وحضر اللقاء حسن على غزالى مدير الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية، والشيخ رزق شاهين إمام وخطيب مسجد السنان باشا، والأب كراس لمعى كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بحى بولاق.

واستعرض اللقاء المبادرات والكيانات التى يضمها مشروع بيت العائلة منها اللجنة الشعبية لأهالى بولاق أبو العلا، ومديرية أوقاف بولاق أبو العلا، وكنيسة الشهيدة دميانة، وحزب مصر الديمقراطى، وحزب التحالف الشعبى، وكذا أبرز الأنشطة التى يقدمها المشروع لخدمة ساكنى المنطقة والتى ترمى إلى تطوير المنطقة عن طريق مشاركة سكان الحى فى عمل الحملات الدعائية تجاه مشكلات المنطقة، والعمل على حلها من خلال طرحها على المسئولين.

واستمع الوفد الألمانى إلى طبيعة الكيانات المشاركة بالمشروع وتاريخ إنشائها والخدمات التى تقدمها للمجتمع، ودرجة تفاعلها مع المواطنين، ومدى إقبال الشباب على المشاركة بها.

كما أكد عبد الحميد محمد، أحد الشباب المصريين المشاركين باللقاء، أن دور اللجنة الشعبية المشاركة فى مشروع بيت العائلة استطاعت وحدها أن تجمع 6 آلاف استمارة "تمرد" الذى وقع عليها المصريون لعزل الرئيس السابق، مبينا أن إرادة المصريين كانت المفتاح لنجاح ثورة 30 يونيو التى دعمتها القوات المسلحة.

ومن جانبها، قالت بسمة حمدى، عضو جمعية "الباحثون عن التغيير": "إن الجمعية تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير، لتكون نتاج ترابط شباب حى بولاق وقت الثورة، وإن الجمعية تقدم العديد من الأعمال الخيرية لمواطنى الحى الأكثر احتياجاً، انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية".

فيما استعرض أيمن أبو العلا البرنس، المنسق العام للجنة الشعبية لأهالى بولاق أبو العلا، تاريخ تأسيس اللجنة الشعبية لأهالى بولاق أبو العلا، ومشاركتها فى العديد من الملتقيات الدولية والمحلية للتعرف على أهمية العمل الجماهيرى فى خدمة المجتمع.

وأبدى الوفد الألمانى سعادته للالتقاء بمجموعة الشباب المصرى التابعين لمشروع "معا نغير مجتمعا"، بالدور الذى يلعبونه داخل المجتمع لتنميته وحل مشاكله فى مختلف المجالات، مؤكدين أهمية العمل التطوعى داخل المجتمع والذى تتجلى صوره فى إيمان الشباب بقدرتهم على حل مشاكل مجتمعهم بأنفسهم.

ومن جهته، أكد الشيخ رزق شاهين للوفد الألمانى أن الشعب المصرى نسيج واحد لا يستطيع أحد أن يفرق بين خيوطه، مشاورا بيده على العمامة البيضاء التى يرتديها والعمامة السوداء التى يرتديها الكاهن كراس لمعى فى رسالة تؤكد أن المصريين سواء لا تفرقة بينهم.



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