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المستشار القانوني لـ “النيل”: نتمنى إنهاء إجراءات تسليم أراضي الجامعة

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المستشار القانوني لـ “النيل”: نتمنى إنهاء إجراءات تسليم أراضي الجامعة المستشار القانوني لـ “النيل”: نتمنى إنهاء إجراءات تسليم أراضي الجامعة

أكد رئيس جامعة النيل أنه تلقى إتصالًا هاتفيًا من السيد رئيس مجلس الوزراء أكد فيه عزم تنفيذ هذا القرار من خلال اللجان التي تم تشكيلها لإجراء عمليات التسليم والتسلم .

من جانبه صرح المستشار القانوني لجامعة النيل الأهلية محمد حسن عبد المولى أن الحكومة أبدت حرصها على تنفيذ أحكام القضاء إعلاء لدولة القانون وحفاظٍا على مستقبل الجامعة وطلبتها وباحثيها ، وأنه يأمل إنهاء إجراءات التنفيذ الجارية الآن خلال عدد محدود من الأيام ودون إلتفات إلى أي تصريحات غير مسئولة وغير سليمة صدرت مؤخرًا عن هذا الموضوع.

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