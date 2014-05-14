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وفاق سطيف يقسم نفسه نصفين .. ويتراجع عن الانسحاب

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وفاق سطيف يقسم نفسه نصفين .. ويتراجع عن الانسحاب وفاق سطيف يقسم نفسه نصفين .. ويتراجع عن الانسحاب

تراجع وفاق سطيف الجزائري عن قراره بالانسحاب من دوري أبطال إفريقيا، وقرر تقسيم الفريق إلى فريقين للتغلب على الأزمة التي أودت لانسحابه.

فقد رفضت رابطة الكرة المحترفة تأجيل مباراته مع الحراش في الدوري والتي تقام في نفس يوم لقاء الترجي في تونس بافتتاح المجموعة الثانية للدوري الممتاز يوم 17 مايو الجاري.

وذكرت تقارير جزائرية يوم الأربعاء أن خير الدين مضوي المدير الفني قد قرر تقسيم الفريق إلى تشكيلين، أحدهما يبقى بالجزائر لمواجهة اتحاد الحراش في الدوري الجزائري.

والثاني يسافر إلى تونس حيث مواجهة الترجي.

وتضم مجموعة وفاق سطيف فريق أهلي بنغازي، الترجي والصفاقسي.

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