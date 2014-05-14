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الجالية المصرية بواشنطن يناشد المصريين بالخارج بممارسة حقهم الديمقراطي

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الجالية المصرية بواشنطن يناشد المصريين بالخارج بممارسة حقهم الديمقراطي الجالية المصرية بواشنطن يناشد المصريين بالخارج بممارسة حقهم الديمقراطي

ناشد اليوم الاربعاء اتحاد المصريين الأمريكيين جميع المصريين بالخارج خاصة في الولايات المتحدة
> أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت لصالح من يرونه الأصلح لقيادة في هذه المرحلة الحرجة والخروج بها من كبوتها الاقتصادية وكبح أيادي الإرهاب المتغلغلة في جوانب الدولة المصرية والتأسيس لدولة المؤسسات القوية الراعية للحقوق والرافضة للفساد.
> واكد اتحاد المصريين الامريكيين في بيان اصدره قبل ساعات من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية أن لا تنمية اقتصادية بدون أمن، ولا أمن بدون استقرار ولا استقرار بدون تفعيل للآليات الديمقراطية القادرة علي المراقبة والمحاسبة وحتى إحداث التغيير من داخل النظام الديمقراطي المتوازن بين سلطاته الثلاث، التشريعية، التنفيذية والقضائية.
> ومن المقرر أن يبدأ التصويت غدا في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر ان تستمر اربعة ايام في خمس لجان فرعية على مستوى الولايات المتحدة وهي السفارة المصرية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن وشيكاغو ولوس انجلوس من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

أ ش أ

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