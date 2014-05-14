“حسبة برمة” في المجموعة الثانية من الدورى .. والحسم 14 يوينو

مع إقتراب الجولة الـ22 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم ، وتحديد الفرق المتأهلة للدورة الرباعية للمنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم ، سيطرت حالة من الإشتباك على حسابات المجموعة الثانية بشكل خاص بعد تعادل كل من فريق الزمالك مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما ، وفوز اتحاد الشرطة على تليفونات بني سويف بنتيجة 2 / 1، وخسارة الاسماعيلى أمام المنيا بنتيجة 2 / 3، وتعادل بتروجيت مع المصري بهدف لكل منهما ، وذلك في الجولة الماضية من مرحلة المجموعات .

ودخلت الفرق الأربعة ” إتحاد الشرطة وبتروجت والزمالك والإسماعيلى ” فى ” حسبة برمة ” , وذلك قبل مواجهتهم الأخيرة ، حيث يلتقى فريق الزمالك مع ضيفه اتحاد الشرطة على ملعب الدفاع الجوى ، بينما يواجه فريق الإسماعيلى مضيفه فريق بتروجت على إستاد الجيش الثالث بالسويس فى توقيت واحد بالجولة الأخيرة الحاسمة للمجموعة ، والمقرر لها يوم 14 يونيو المقبل.

وتقضي لوائح البطولة بصعود أول فريقين من المجموعة للمربع الذهبي، فى حال تساوى فريقين فى النقاط يتم الإحتكام إلى نتيجة مبارتيهما معاً دون أن يكون هناك احتساب للهدف بهدفين كما فى البطولة الأفريقية ، وفى حالة التساوى يتم الإحتكام ثالثاً إلى فارق الأهداف فى الترتيب العام للفريقين بجدول المجموعة أى الفرق بين له وعليه ، وفى حال التساوى يتم الإحتكام إلى من سجل أهدافاً أكثر أى إيجابية التهديف ، وإذا تم التساوى تجرى بينهما القرعة , ولكن فى حال تساوى أكثر من فريقين فى عدد النقاط يتم عمل جدول خاص بالفرق الثلاثة أو الأربعة المتساوية فى النقاط وحساب نقاط كل فريق مع بقية المتساويين معه من خلال المواجهات المشتركة المباشرة مع حذف نتائج ونقاط كل فريق منهم مع بعض فرق المجموعة ، فلذا سنستعرض فرص كل من الفرق الأربعة من أجل خطف احدى بطاقتى التأهل عن المجموعة الثانية ، وهى كالتالى :

أولاً : فرص اتحاد الشرطة الذى يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن بتروجيت صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، وأربع نقاط عن الاسماعيلي صاحب المركز الرابع ، ويحتاج للفوز أو التعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة حتى يضمن صعودة إلى الدورة الرباعية بصرف النظر عن نتيجة مباراة بتروجيت والاسماعيلي.

أما هزيمة اتحاد الشرطة من الزمالك وتساويهما في النقاط 35 نقطة، قد تصعد أيضًا بالشرطة بجوار الزمالك، ولكن فى حالة خسارة بتروجيت من الإسماعيلي وتساويهم في النقاط 34 .. ولكن فوز الفريق البترولى على الدراويش سيطيح باتحاد الشرطة في حالة خسارته من الزمالك ، حيث أن المواجهات المباشرة بين الزمالك والشرطة تصعد بالزمالك في المركز الثاني وبتروجيت في المركز الأول.

وفي حالة تعادل بتروجيت مع الإسماعيلي سيخرج اتحاد الشرطة ، أيضا اذا خسر من الزمالك فهذا يعنى تساوى الفرق الثلاثة فى عدد النقاط برصيد 35 نقطة ، وهو ما يعنى الاحتكام لنتائج الفرق الثلاث مع بعضهم فقط خلال مباريات الدورين الأول والثانى بالدورى ، والتى تصب فى مصلحة بتروجت كما هو موضح فى الترتيب الآتى:

بتروجت فى المركز الأول برصيد 7 نقاط من : ” فوز على الزمالك ، وفوز على الشرطة ، وتعادل مع الزمالك ، وهزيمة من الشرطة ”

يليه الزمالك بالمركز الثانى بوسيكون فى جعبته نقاط من : ” فوز على الشرطة ، وتعادل مع بتروجت ، وتعادل مع الشرطة ، وهزيمة من بتروجت ”

بينما يأتى إتحاد الشرطة محتلاً المركز الثالث برصيد 4 نقاط من : ” فوز على بتروجت ، تعادل مع الزمالك ، وهزيمة من بتروجت ، وهزيمة من الزمالك “.

ثانياً : فرص بتروجت الذى يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر اتحاد الشرطة، ويسبق الزمالك والإسماعيلي بفارق نقطتين وثلاث نقاط، ويحتاج الفريق البترولى للفوز على الإسماعيلي للوصول للنقطة 37 وضمان الصعود مباشرة للمربع الذهبي دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك واتحاد الشرطة.

أما تعادل بتروجيت سيضمن له أيضًا الصعود مباشرة بعد الوصول للنقطة 35، حتى لو تساوى مع اتحاد الشرطة والزمالك، ووقتها سيتم اللجوء لنقاط الفرق الثلاثة في مواجهتهم المباشرة ويصعد بتروجيت مع الزمالك كما هو موضح في فرص إتحاد الشرطة، ولكن خسارة بتروجيت من الاسماعيلي سيعني خروجه رسمياً من دائرة المنافسة ، حيث أنه سيتساوى مع الإسماعيلي في النقاط بـرصيد 34 نقطة، وتحسم المواجهات المباشرة المعركة للإسماعيلي الذي فاز في الدور الأول بهدف نظيف على الفريق البترولي .

ثالثاً : فرص الزمالك ولديه 32 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق اتحاد الشرطة ، وبفارق نقطتين عن بتروجيت صاحب المركز الثاني ، ومتفوق بنقطة واحدة عن الإسماعيلى بالمركز الرابع ، فالزمالك ليس لديه سوى الفوز على اتحاد الشرطة بأي نتيجة حتى يتأكد وصوله نهائياً لدورة تحديد البطل ، أما التعادل أو الهزيمة سيعني ابتعاده رسميًا عن المنافسات النهائية للدورى ، حيث ان فوز الزمالك على اتحاد الشرطة يعني تساويهم في النقاط برصيد 35 نقطة، يصعد وقتها الزمالك بفارق المواجهات المباشرة بين الفريق اذ انه قد تعادلا في الدور الاول بنتيجة 1 / 1 ، وحتى لو نجح بتروجيت في الوصول للنقطة 37 إذا فاز على الإسماعيلي فسيصعد الزمالك ثانيًا.

وإذا تعادل بتروجيت مع الإسماعيلي، وأصبح الزمالك واتحاد الشرطة وبتروجيت رصيدهم متساوي بـ 35 نقطة سيصعد بتروجيت والزمالك كما هو موضح بفرص الفريق البوليسى .

رابعاً : فرص الإسماعيلي الذى يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة ، بفارق أربع نقاط عن الشرطة المتصدر، وثلاث نقاط عن بتروجيت الثاني، ونقطة واحدة عن الزمالك الثالث ، ويحتاج الإسماعيلي للفوز على بتروجيت بأي نتيجة ، وقتها سيتساوى مع بتروجيت في النقاط بـ 34 نقطة ، ولكنه سيتفوق في المواجهات المباشرة ، حيث أنه فاز على الفريق البترولي بهدف نظيف في الدور الأول.

وسينتظر الاسماعيلي خسارة أو تعادل الزمالك أمام اتحاد الشرطة، ليتأهل بالمركز الثانى خلف اتحاد الشرطة الذي سيتصدر بـ 38 نقطة ، أما في حالة فوز الزمالك فلن يستفيد الدراويش من فوزه على بتروجيت ، إذا سيصعد اتحاد الشرطة والزمالك برصيد 35 نقطة .

وعلى جانب أخر يتبقى لفرق المجموعة الأولى أسبوعين على إنتهاء دور المجموعات , وإعلان الفريقين المتأهلين لدورة تحديد بطل الدورى العام للموسم الحالى ، والمقرر إقامتهما على يومى 12 و16 يونيو المقبل ، ويتصدر الأهلى حالياً جدول ترتيب المجموعة برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن فريق سموحة صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط يليه بالمركز الثالث فريق الإتحاد السكندرى برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 29 نقطة .. ويحتاج الأهلى للفوز بمباراته المقبلة أمام الجونة على إستاد القاهرة أو التعادل فى الجولتين المتبقيتين من أجل ضمان الصعود مباشرة للمربع الذهبى ، وهى نفس فرص سموحة الذى يحتاج لتحقيق الإنتصار على المقاولون بالجولة المقبلة أو التعادل بالأسبوعين المتبقيين ، بينما ليس لدى زعيم الثغر فرصة إلا الفوز بمباراتيه المقبلتين وإنتظار تعادل وهزيمة الأهلى بجولتيه القادمتين , وهو نفس الأمر بالنسبة لشقيقه السكندرى سموحة , بينما تعتبر المهمة شبه مستحيلة لذئاب الجبل الذى يحتاج للفوز لا محالة فى الأسبوعين القادميين , وهزيمة الأهلى وسموحة فى جولتيهما المتبقيتين من أجل التأهل للدورة الرباعية المحددة لصاحب لقب الدورى هذا الموسم .