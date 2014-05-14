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وائل جسار يبدأ تسجيل أغانى مسلسل”عجائب القصص فى القرآن”

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وائل جسار يبدأ تسجيل أغانى مسلسل”عجائب القصص فى القرآن” وائل جسار يبدأ تسجيل أغانى مسلسل”عجائب القصص فى القرآن”

يقوم الفنان اللبنانى وائل جسار بتسجيل أغانى مسلسل الرسوم المتحركة”عجائب القصص فى القران”.
> ويقوم ببطولة المسلسل كل من يحيى الفخرانى، أشرف عبد الغفور ،طارق دسوقي ،سيد رجب ،هبه مجدي , ماجد الكدوانى ،ريهام عبد الغفور ،أحمد راتب ،لقاء سويدان ،سامى مغاورى ،أحمد صيام ،فيدرا ،طارق لطفي ،احمد سلامة وحلمى فودة.
> مسلسل “عجائب القصص في القرآن “تبدأ أحداثه من حيث إنتهى مسلسل ” قصص النساء فى القرآن ” الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى , حيث تتزوج ” سلمى” إبنه القاضى الذي يجسد شخصيتة الفنان يحيى الفخرانى , وتنجب ” سلمى” طفلين توأم “صفاء وصفى الدين” , إلا أن القاضى يكتشف أن أحفاده لديهم بعض الصفات التي لا تروق له , فيقرر أن يفرغ لهم من وقته قدر المستطاع لكي يحكى لهم بعض القصص من عجائب القرآن حتى يزرع فيهم القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة .
> المسلسل من تأليف ” الكاتب محمد بهجت ومن إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى و إخراج إذاعى طارق سعيد و مدير الإنتاج وائل عمر و الإشراف على الإنتاج المهندس أشرف الملاخ و المسلسل من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صّباح إخوان ”

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