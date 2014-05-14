وائل جسار يبدأ تسجيل أغانى مسلسل”عجائب القصص فى القرآن”

يقوم الفنان اللبنانى وائل جسار بتسجيل أغانى مسلسل الرسوم المتحركة”عجائب القصص فى القران”.

> ويقوم ببطولة المسلسل كل من يحيى الفخرانى، أشرف عبد الغفور ،طارق دسوقي ،سيد رجب ،هبه مجدي , ماجد الكدوانى ،ريهام عبد الغفور ،أحمد راتب ،لقاء سويدان ،سامى مغاورى ،أحمد صيام ،فيدرا ،طارق لطفي ،احمد سلامة وحلمى فودة.

> مسلسل “عجائب القصص في القرآن “تبدأ أحداثه من حيث إنتهى مسلسل ” قصص النساء فى القرآن ” الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى , حيث تتزوج ” سلمى” إبنه القاضى الذي يجسد شخصيتة الفنان يحيى الفخرانى , وتنجب ” سلمى” طفلين توأم “صفاء وصفى الدين” , إلا أن القاضى يكتشف أن أحفاده لديهم بعض الصفات التي لا تروق له , فيقرر أن يفرغ لهم من وقته قدر المستطاع لكي يحكى لهم بعض القصص من عجائب القرآن حتى يزرع فيهم القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة .

> المسلسل من تأليف ” الكاتب محمد بهجت ومن إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى و إخراج إذاعى طارق سعيد و مدير الإنتاج وائل عمر و الإشراف على الإنتاج المهندس أشرف الملاخ و المسلسل من إنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صّباح إخوان ”