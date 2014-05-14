مختار مختار : قرار لجنة التظلمات تأكيد للحق وإنصاف لبتروجت

أكد مختار مختار المدير الفنى لبتروجت أن قرار لجنة التظلمات باعتماد نتيجة فوز الفريق البترولى على الزمالك جاء تأكيدًا للحق وإنصافًا للنادي، مشيرًا إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اطلعت على قرار مراقب المباراة قبل رفع المذكرة إلى لجنة التظلمات.

> وأضاف مختار فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن جميع المسئولين ببتروجيت كان لديهم قناعات شديدة بصدور قرار من الجبلاية باحتساب فوز الفريق على الزمالك دون النظر للمذكرة المقدمة من مسئولى القلعة البيضاء.

ووجه المدير الفنى لبتروجت الشكر لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ولجنتى المسابقات والتظلمات على وقوفهم بجانب الحق.