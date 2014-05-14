غداً.. انتخابات الطرق الصوفية وسط دعاوى ببطلان إشراف الأوقاف عليها

تقام غداً الخميس بمسجد الحسين، انتخابات الطرق الصوفية، على عشرة مقاعد، ويشرف عليها الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، لشئون القرآن والمساجد، حيث تقدم للانتخابات 21 شيخًا يتنافسون غدًا على عشرة مقاعد.

> و علم "اليوم السابع"، أن هناك أزمة ستحدث غدًا سيكون أبطالها جبهة الإصلاح الصوفى برئاسة الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، الذى أكد أنه سيعمل على وقف الانتخابات بقوة القانون.

> كما رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وتم إحالتها لهيئة المفوضين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٦١ لسنة ٢٠١٤ بتكليف الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد، بالإشراف على إجراء انتخابات اختيار أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

> وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٣١٧٣ لسنة ٦٨ ق، بوقف قرار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بتحديد موعد إجراء هذه الانتخابات فى يوم الخميس الموافق ١٥ مايو المقبل، لحين تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعوتين رقم ١١٩٣٧ لسنة ٦٥، ١٨٠٩٦لسنة ٦٥ المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين ١٢٢٩٠، ١٨٠٩٦، ٥٧ ق عليا، بما قضى به باستبعاد المرشحين المستبعدين واستبعاد الطرق غير المعتمدة من كشوف التصويت لأعضاء الجمعية العمومية لهيئة المفوضين.

يذكر أن المشايخ المتقدمين للانتخابات، هم الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى، شيخ الطريقة العزازية، والشيخ سعيد حسن الشناوى، شيخ الطريقة الشناوية، والشيخ طارق ياسين الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ مالك علوان، شيخ الطريقة العلوانية، والشيخ محمد على عاشور، شيخ الطريقة البرهانية، والشيخ مختار على محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية.

> والشيخ محمد بهجت الخضيرى، شيخ الطريقة الخضيرية الخلوتية، والشيخ أحمد حامد فضل، شيخ الطريقة البيومية، والشيخ السيد محمد الميرغنى، شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، والشيخ محمد عصام زكى إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، والشيخ سالم جابر حسين الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ محمود محمود أبو الفيض المنوفى، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، والشيخ عبد الباقى الحبيبى، شيخ الطريقة الحبيبية.

> والشيخ مصطفى محمد أبو الفتوح القاوقجى، شيخ الطريقة القاوقجية الشاذلية، والشيخ حسن أحمد كمال سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، والشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية، والشيخ مصطفى محمد الطاهر الصافى، شيخ الطريقة الهاشمية المدنية، والشيخ عيسى عبد الرحيم محمد الحسينى الجوهرى، شيخ الطريقة الجوهرية الشاذلية، والشيخ محمد السيد محمد أبو الوفا الغنيمى التفتازانى، شيخ الطريقة الغنيمية الخلوتية، والشيخ أحمد الصاوى، شيخ الطريقة الصاوية، والشيخ محمد عبد الخالق مصطفى الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية.