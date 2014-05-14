مركز تدريب مصر للطيران يجتاز تفتيش وكالة أوروبا للسلامة "الإيازا"

نجح مركز تدريب مصر للطيران فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران "الإيازا" والذى أجرته الوكالة مؤخرًا من خلال مراجعة برامج التدريب ومعايير الجودة والهيكل الإدارى للمحاضرين من مهندسى مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات سلطة الطيران المدنى الأوروبى.

وقام وفد رفيع المستوى من وكالة سلامة الطيران الأوروبية بالتفتيش الذى تضمن كل قاعات التدريس ومؤهلات المحاضرين ومدى جودة الدورات التدريبية المقدمة وكذلك دليل العمل الخاص بالإدارات المعنية.

وقال الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى تصريحات صحفية له إن الاعتماد يعد تأكيدًا على ريادة مركز تدريب مصر للطيران بين المراكز العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب المختلفة ومواكبته لأعلى المقاييس الدولية، كما أن هذه الإعتمادات الدولية تعد أساسية عند إجراء اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول على هذه الشهادات.

جدير بالذكر أن مركز تدريب مصر للطيران يعد من أكبر مراكز التدريب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث حصل المركز على المركز الأول فى القارة الأفريقية فهو يعمل جاهدًا على جذب العديد من العملاء المرموقين مثل الخطوط الجوية الأثيوبية والكينية والخطوط الجوية العراقية والسورية وليمنية والكويتية وغيرها.