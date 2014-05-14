رحيم وعدنان ولوكاكو .. أبرز مواهب الدوري الإنجليزي ' تحت 21 سنة '

رحيم ستيرلنج ولوك شو على رأس أبرز مواهب شابة تقل أعمارهم عن 21 عاماً، خطفوا الأنظار في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز المنتهي قبل أيام.

رحيم ستيرلنج .. جناح ليفربول ذو الـ19 عاماً الذي راهن عليه برندان رودجرز وكسب الرهان. لفت رحيم الإنتباه منذ كان في السابعة عشرة من عمره، لكن رودجرز نجح في تحويل اللاعب الموهوب إلى ركيزة أساسية يعتمد عليها الريدز. وتوج الفتى الجامايكي الأصل موسمه بإستدعاء مدرب منتخب انجلترا روي هودجسون له لتمثيل الأسود الثلاثة في مونديال البرازيل.

لوك شو .. في سن الـ18 أصبح شو ظهيراً أساسياً لساوثامبتون، بعد أن تخرج من أكاديمية النادي الشهيرة. وفي مارس الماضي أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي (بعد واين روني) يخوض 50 مباراة بقميص ناديه، قبل أن ينضم لصفوف المنتخب الإنجليزي لأول مرة. ومن أجله ضحى هودجسون بنجم تشيلسي آشلي كول في تشكيلة المونديال. مانشستر يونايتد تقدم بعرض يبلغ 27 مليون جنيه استرليني مقابل ضم شو في الموسم المقبل.

روس باركلي .. بأدائه المميز وأهدافه الرائعة أصبح باركلي هو حديث الجميع في الدوري الإنجليزي. إبن الـ20 عاماً أصبح من الدعامات الرئيسية في وسط ملعب إيفرتون بل ويعتبره الكثيرون جديراً بمكان أساسي في تشكيلة انجلترا في كأس العالم.

عدنان يانوزاي .. إكتشاف السير أليكس فيرجسون قبل الرحيل وجد مكانه في تشكيلة مانشستر يونايتد بالرغم من ترنح الفريق هذا الموسم. وبعد جدل طويل حول الفريق الذي سيمثله عدنان دولياً حسم اللاعب ذو الـ19 عاماً أمره وقبل الإنضمام لتشكيلة منتخب بلجيكا قبل الذهاب للبرازيل هذا الصيف.

جون فلانجان.. كافو الأحمر كما أطلقت عليه جماهير ليفربول بدأ مشواره كظهير أيمن. لكنه فاجأ الجميع بتألقه في مركز الظهير الأيسر أيضاً ليسد فراغ إصابة خوسيه إنريكي في هذا المركز. اللاعب ذو الـ21 عاماً أصبح أحد معشوقي جماهير الريدز بعد أداء مميز في أغلب فترات الموسم.

جوش ستونز .. قلب دفاع إيفرتون صاحب الـ19 عاماً تألق بشدة ليعندم عليه مدربه روبرتو مارتينيز بصفة أساسية. ورغم صنه الصغير وخبرته القليلة قدم ستونز مستويات مميزة ليضمه هودجسون للقائمة الإحتياطية لإنجلترا قبل المونديال.

روميلو لوكاكو .. الكثيرون لا يعروفن أن الوحش البلجيكي أتم عامه الـ21 فقط منذ أيام قليلة.. لوكاكو الذي غضب عليه مورينيو بعد إهدار ركلة ترجيح أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر الأوروبي ذهب لإيفرتون معاراً من تشيلسي ليسجل 16 هدفاً ويقود فريق التوفيز للمركز الخامس، وسيكون دعامة رئيسية في تكيلة شياطين بلجيكا في كأس العالم.

فيليبي كوتينيو .. حينما قدم إلى ليفربول قادماً من انتر ميلان تساءل الكثيرون حول ما سيقدمه البرازيلي ذو الـ20 عاماً.. لكن كوتينيو أظهر أنه جدير بحمل الرقم 10 الذي منحه له ليفربول بعد مستوى مميز وأهداف حاسمة في مشوار الرديز غير المتوقع، وبالرغم من عدم إختياره في تشكيلة منتخب البرازيل إلا أن المستقبل مازال أمام كوتينيو.