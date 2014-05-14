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نجم الشباب السابق: مدربنا ' جبان ' ونستحق الهزيمة

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نجم الشباب السابق: مدربنا ' جبان ' ونستحق الهزيمة نجم الشباب السابق: مدربنا ' جبان ' ونستحق الهزيمة

انتقد نجم فريق الشباب السابق عبد الرحمن الرومي طريقة إدارة عمار السويح المدير الفني للفريق لمباراة الاتحاد في إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكرر الاتحاد فوزه على الشباب في إياب دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما انتصر في مباراة الذهاب بهدف.

وهاجم الرومي في تصريحات "تليفزيونية" طريقة تعامل مدرب الشباب السويح مع اللقاء، مؤكدا أنه لم يحسن قراءة المباراة وأن الطريقة التي لعب بها ساهمت بشكل كبير في النتيجة التي انتهت بها المباراة.

ووصف الرومي السويح بـ"الجبان" في الجانب الهجومي حتى وهو فريقه متأخر في النتيجة وفي أشد الحاجة للجانب للهجومي لم يغامر أو يجري أي تغيير يزيد من القوة الهجومية للفريق أو يشكل خطورة على دفاعات الاتحاد.

واختتم الرومي تصريحاته قائلا بإن السويح أثبت أنه مدرب الفرق الصغيرة مثل الرائد والطائي والحزم، لأنه يعتمد دائماً على التوازن الدفاعي ولا يصلح لقيادة فريق كبير مثل الشباب.

يذكر أن السويح قاد الشباب لحصد لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الانتصار على الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

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فيديو اليوم السابع