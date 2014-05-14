أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم الأهلي ينفي نقله للمستشفى وهو مخمور

Google+ Print
نجم الأهلي ينفي نقله للمستشفى وهو مخمور نجم الأهلي ينفي نقله للمستشفى وهو مخمور

نفى مصطفى بصاص نجم الأهلي الشاب تعرضه لحادث سير ونقله للمستشفى في حالة غير طبيعية.

وقال بصاص في تصريحات لصحيفة "مكة" : "سافرت إلى أندونيسيا لقضاء عطلة أنا وأصدقائي للابتعاد عن الشد العصبي الذي نعاني منه طوال الموسم الكروي".

وأضاف "ارتفعت درجة حرارتي وأصبت بحمى ولذلك تم نقلي إلى المستشفى ولكني فوجئت بعد ذلك بالأخبار التي تشيع أني تعرضت لحادث سير وأنا أقود في حالة سكر".

وأبدى بصاص غضبه من الشائعات التي تلاحقه من فترة لأخرى مؤكدا أن بعض وسائل الإعلام اعتادت على إشاعة الأخبار غير الصحيحة عنه منذ ظهوره مع الأهلي.

وأتم بصاص أنه لن يتأثر بالشائعات مشددا على إنه سيركز على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب لخدمة فريقه ومنتخب بلاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما