نجم الأهلي ينفي نقله للمستشفى وهو مخمور

نفى مصطفى بصاص نجم الأهلي الشاب تعرضه لحادث سير ونقله للمستشفى في حالة غير طبيعية.

وقال بصاص في تصريحات لصحيفة "مكة" السعودية : "سافرت إلى أندونيسيا لقضاء عطلة أنا وأصدقائي للابتعاد عن الشد العصبي الذي نعاني منه طوال الموسم الكروي".

وأضاف "ارتفعت درجة حرارتي وأصبت بحمى ولذلك تم نقلي إلى المستشفى ولكني فوجئت بعد ذلك بالأخبار التي تشيع أني تعرضت لحادث سير وأنا أقود في حالة سكر".

وأبدى بصاص غضبه من الشائعات التي تلاحقه من فترة لأخرى مؤكدا أن بعض وسائل الإعلام اعتادت على إشاعة الأخبار غير الصحيحة عنه منذ ظهوره مع الأهلي.

وأتم بصاص أنه لن يتأثر بالشائعات مشددا على إنه سيركز على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب لخدمة فريقه ومنتخب بلاده.