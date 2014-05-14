توقفت طويلاً فى لقاء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالأدباء عند حديثه عن الديمقراطية التى تقوم على الحرية واحترام الآخر وضمان حقوق الإنسان، فقد كان هذا الموضوع من أهم ما تكرر فى حديث الأدباء والكتاب الذين التقوا بالسيسى، صباح الاثنين، فى جلسة استغرقت أربع ساعات كاملة، وقد شرح المشير فى حديث اتسم بالبساطة والصدق أن هذه المبادئ كلها متأصلة فى الشعب المصرى وفى تراثه الشعبى، وضرب مثلاً بالحى الشعبى الذى نشأ فيه، وهو حى الجمالية بالقاهرة القديمة، الذى أنجب أديبنا العالمى نجيب محفوظ، كما أنجب عدداً من الأدباء الذين حضروا اللقاء وحرصوا على إعلان انتمائهم «الجمالى» الذى لم أكن أعلمه.

قال السيسى إنه نشأ فى حى تُحترم فيه خصوصية الجيران إلى أبعد الحدود، وإذا كان الدستور قد نص على حماية خصوصية الحياة الشخصية للمواطنين فإن ذلك ليس نقلاً عن المواثيق الدولية وإنما هو جزء من تقاليدنا الشعبية الراسخة.

ولم يفت الأدباء والكتاب - وقد تحدث منهم عشرون من الثلاثين الذين حضروا - أن يتحدثوا عن الشباب المحتجزين بتهم مختلفة وفى مقدمتها انتهاك قانون التظاهر، وقد أبدى المشير اهتماماً كبيراً بالموضوع، ومازلت أذكر أنه فى خطاب رسمى له حضرته فى مسرح الجلاء وجه كلامه لوزير الداخلية طالباً تخفيف قبضة الأمن على هؤلاء الشباب، قائلاً بالحرف الواحد: «دول برضه أولادنا»، أما فى لقائه بالأدباء فقد شرح أبعاد المعادلة الصعبة التى تحتم علينا حماية الحريات وحقوق الإنسان وفى نفس الوقت تطالبنا بتوفير الأمن والأمان للمواطنين واستعادة الاستقرار الذى بدونه لن ينصلح حال البلاد، ثم شرح ما يبدو أن بعض الحضور نسوه، وهو أنه استقال من الحكومة ولم يعد فى موقع يسمح له بالتدخل فى هذه الأمور، لكنه كان حريصاً على الوصول إلى حل لهذه المعضلة، وقد كرر تعبيراً استخدمه أكثر من مرة خلال اللقاء وهو: نعمل إيه؟ حيث كان يتوجه للحضور قائلاً: «أنتم ضمير مصر وعقلها المفكر، فقولوا لى ماذا نفعل؟».

لقد كان المشير بذلك يؤكد على تكاتف جميع أبناء الشعب للنهوض بالبلاد وعدم انفراد الحاكم بما يراه من حلول، وما أن كان أحد من الحضور يطرح حلاً لمشكلة من المشكلات حتى كان المشير ينصت إليه بكل جدية ويناقشه فيما طرح ويدون أمامه فى ورقة بعض ما قيل، كما كان كثيراً ما يقر ما طُرح عليه من آراء وحلول ويعود فيستشهد بها فى حديثه بعد ذلك.

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