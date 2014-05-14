المطار يستعد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي الجديد

أكد اللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى أن سلطات مطار القاهرة الدولى قامت بالتنسيق مع كافة شركات الطيران لبدء العمل بالتوقيت الصيفي الجديد والذى يتم العمل به غدا الخميس .

قال كامل إن شركة الميناء على استعداد للتعامل مع أى طارئ أو مشاكل قد تنتج عن تطبيق التوقيت الصيفي ، وأضاف إن مطار القاهرة ليس لديه اى مشاكل فى كيفية تطبيق التوقيت الجديد إلا أنه فى حال حدوث تداخل فى الرحلات فإن ذلك يكون مسئولية شركة الطيران الناقلة، موضحًا أن إدارة الأزمات والطوارئ والعلاقات العامة فى المطار مستعدة للتعامل مع أى حادث طارئ.