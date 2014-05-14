الأهلى يعلن خلال أيام تفاصيل التجديد للنجوم والصفقات الجديدة

تستعد إدارة الأهلى عقب مباراة نكانا الزامبى للإعلان فى مؤتمر صحفى عن تفاصيل التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم نهاية الموسم الحالى وهم أحمد فتحى وعبد الله السعيد وحسام عاشور.

وقال علاء عبد الصادق المشرف على الكرة إن الاعلان عن الصفقات الجديدة سيتم بعد تفعيل العقود المبدئية لبعض اللاعبين الذين كان الأهلى قد اتفق معهم.

وكان النادى قد حصل على تجديد كل من عبد الله السعيد للتجديد و شريف إكرامى بعد جلسة مع المشرف العام على الكرة و أحمد فتحى بالتجديد والذى تلقى مؤخرًا العديد من العروض الخليجية وحسام عاشور.