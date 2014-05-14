الأهلى يرفع درجة الاستعداد لنكانا الزامبى

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى درجة الاستعدادات لمواجهة نكانا الزامبى يوم السبت المقبل بملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس فى الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدا جهاز الأهلى بقيادة فتحى مبروك فى مران اليوم فى التركيز على بعض النواحى الهخططية الهجومية التى سيواجه بها منافسة فى ضربة البداية لدور المجموعات وهى المواجهة التى يسعى المارد الأحمر للفوز بها للحصول على دفعة معنوية وأفضلية فى البطولة التى لم يسبق للأهلى إجراز لقبها من قبل، وخصوصا وأن الفريق سيسافر لمواجهة النجم الساحلى فى الجولة الثانية يوم 25 مايو الجارى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تأكد فيه غياب شريف عبد الفضيل مدافع الفريق عن مباراة نكانا بسبب معاناة اللاعب من تقلصات فى عضلات السمانة أبعدته عن المران واتخذ الجهاز الطبى قرارًا بعمل أشعة له أمس للاطمئنان على حالته ووافق المشرف على الكرة على فكرة سفره إلى الإمارات لإجراء تحليل حركى وقياسات عضلية بأحد المراكز الطبية هناك بعد تكرار إصاباته فى عضلة السمانة.

وكان جهاز الفريق قد اطمأن خلال مباراة دمياط الودية أمس والتى فاز فيها الأهلى برباعية نظيفة على جاهزية عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة فى المباريات حيث قام بالدفع بهم على مدار الشوطين مثل شهاب أحمد وصبرى رحيل وأحمد خيرى .

وكان السيد حمدى وشهاب الدين أحمد واللاعب الصاعد كريم بامبو قد أحرزا أهداف الأهلى فى شباك دمياط فى مباراة كشفت عن قدرة الأهلى على تجديد دماءه من بين أبنائه مع الاستعانة ببعض العناصرالمنضمة من الخارج.

وشهدت التدريبات غياب سيد معوض الذى يشكو من إجهاد فى العضلة الخلفية وتقرر استمراره فى تنفيذ البرنامج العلاجى وأحمد شكرى بينما عاد سعد سمير الذى لم يشارك فى التدريبات أو المباراة الودية أمس الأول وأحمد عادل عبد المنعم الذى كان قد أصيب فى مباراة دمياط ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة بطل زامبيا وفى ظل المستوى المتراجع والملحوظ للمهاجم محمد ناجى جدو الذى يشعر بالخطأ فى قطع تجربته الاحترافية فى انجلترا والعودة للأهلى والذى أشرنا إليه من قبل حرص المدير الفنى فى نهاية المران على منح اللاعب جرعة تدريبية خاصة تضمنت بعض التوجيهات حول تحركات اللاعب داخل وخارج منطقة الجزاء والتسديد على المرمى من عدة زوايا.