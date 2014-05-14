الأهلى يطلب من وكالة الأهرام تقديم جدولة لمستحقاته

طلب مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر من وكالة الأهرام للأعلان تقديم جدولة حقيقية لتسديد مستحقات الأهلى عن عقد الرعاية سواء المستحقات المتأخرة أو التى تستحق فى وقت لاحق.

ويسعى الأهلى لحل هذا الملف خصوصًا وأن النادى يعانى من أزمة مالية تعيق الإدارة عن أى تعاقدات جديدة أو الوفاء بإلتزاماتها تجاه اللاعبين والموظفين بخلاف خدمات الأعضاء.

وكانت وكالة الأهرام قد تأخرت فى سداد 7 ملايين جنيه من قسط شهر يناير الماضى ويستحق للأهلى 16 مليونًا فى الأول من يونيو المقبل بخلاف 54 مليونًا هى جملة مستحقات الأهلى عن السنة الرابعة والأخيرة فى عقد الرعاية الموسم القادم.