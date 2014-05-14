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باكستان تعلن الخميس يوم حداد على ضحايا كارثة المنجم التركي

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أعلنت، باكستان، الخميس، يوم حداد، على ضحايا حريق منجم الفحم بولاية مانيسا، غربي تركيا، والذي أودى بحياة 245 من العمال، وإصابة عدد كبير آخر منهم، وفقا لحصيلة رسمية غير نهائية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي والصحفي لرئاسة الوزراء الباكستانية، الأربعاء، أن رئيس ، محمد نواز شريف، بعث ببرقية عزاء، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ليقدم له ولأسر الضحايا، التعازي باسمه وباسم الشعب الباكستاني.

وأوضح البيان: «باكستان على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساعدات لتركيا الشقيقة والصديقة في هذه الكارثة التي ألمت بنا الحزن شعبا وحكومة»، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت، الخميس، يوم حداد للتضامن مع الشعب التركي، وسننكس الأعلام إلى النصف.

وكان حريق اندلع إثر انفجار محول كهربائي في منجم للفحم في منطقة سوما، بولاية مانيسا، بعد ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 245 عاملاً في المنجم، فضلاً عن إصابة عدد آخر، في حصيلة رسمية غير نهائية.

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