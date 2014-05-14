قائد أتليتكو: برشلونة سيواجهنا بتهور لحسم الدوري

مدريد، (إفي): حث قائد أتلتيكو مدريد الإسباني جابي فرناندز اليوم لاعبيه على الفوز في لقاء الليجا الحاسم يوم السبت على برشونة في ملعب كامب نو.

وقال جابي ردا على ما قاله لاعب برشلونة أندريس إنييستا بخصوص استحقاق فريقه للتتويج باللقب لأنه ظل متصدرا للمسابقة طيلة 23 جولة "لقب الليجا إما تفوز به أو تخسره، ولكن لا يوجد شيء إسمه استحقاق".

وأضاف اللاعب الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني "علينا التحلي بالذكاء ومعرفة اللعب على التهور الذي قد يصيب برشلونة".

وأكد قائد الـ"روخيبلانكوس" استعداد الفريق لمواجهة برشلونة مشيرا إلى أن الأخير لم ينجح في الفوز عليه ولا مرة هذا الموسم.

وأعرب فرناندز عن فخره بقدرة أتلتيكو هذا الموسم على انهاء هيمنة برشلونة وريال مدريد على اللقب خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل اللاعب "علينا قتل أنفسنا في الملعب يوم السبت، ولكن أيا كان الذي سيحدث أعتقد أننا ضربنا مثالا جيدا".