سكولاري ينفي الضغط على برشلونة لمنع نيمار من اللعب أمام أتلتيكو

ريو دي جانيرو، (إفي): نفى لويز فيليبي سكولاري مدرب منتخب البرازيل ما قيل حول تقدمه بطلب لنادي برشلونة بعدم إشراك نجمه نيمار في آخر مباراة بالدوري الإسباني امام أتلتيكو مدريد تجنبا لإصابته قبل كأس العالم.

وأكد سكولاري في بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي أنه على النقيض تماما يؤيد مشاركة نيمار امام أتلتيكو، لأنه يريد أن يصل الى المونديال في أفضل حالة بدنية وذهنية.

وقال المدرب المخضرم "لا أريده أن يلعب فقط، بل أن يصبح بطلا للدوري مع فريقه، هذا سيرفع من معنوياته، وسينعكس بالإيجاب على حالته مع السيليساو".

ويعد نيمار النجم الأبرز بكتيبة منتخب السامبا الحالية، والطامعة للتتويج باللقب المونديالي السادس على أرضها.

وعانى نيمار من إصابة مؤخرا تعافى منها قبل وقت قريب، وتبدو فرصه كبيرة للحاق بمباراة أتلتيكو على ملعب كامب نو يوم السبت، والتي ستحسم بطل الليجا.

ذكرت تقارير صحفية أن سكولاري يضغط على الجهاز الفني للبرسا لمنع نيمار من اللعب خوفا من الإصابة، خاصة مع تميز مدافعي أتلتيكو بالقوة البدنية والالتحامات العنيفة.