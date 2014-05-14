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فيجولي يؤكد استمراره مع فالنسيا

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فيجولي يؤكد استمراره مع فالنسيا فيجولي يؤكد استمراره مع فالنسيا

فالنسيا، (إفي): أكد الجزائري سفيان فيجولي لاعب وسط فالنسيا الإسباني نيته الاستمرار مع الفريق لسنوات طويلة، مؤكدا حبه للنادي.

وقال اللاعب الذي أهداه النادي اليوم قميصا تذكاريا بسبب خوضه 100 مباراة مع "الخفافيش" آخرها أمام ليفانتي "لا توجد شائعات في حالتي، أنا مستمر هنا العام المقبل، أنا سعيد وأعتقد أنني سأستمر هنا طويلا".

وأضاف فيجولي "الوقت يمر سريعا، هذا هو موسمي الرابع هنا، أنا سعيد بوصولي لهذا الرقم من المشاركات وأرغب في المزيد، أرغب في تقديم كل ما لدي لهذا النادي الذي أحبه كثيرا".

وأكمل اللاعب "لدي ذكريات جميلة هنا، شاركت في دوري الأبطال ولعبت ضد أفضل فرق العالم بالليجا".

وعن تقييمه للموسم الجاري قال "لقد كان موسما صعبا، وإن كان يجب تقدير وصولنا لنصف نهائي دوري أوروبا، كنا نستحق التأهل للنهائي ولكن هذا لم يحدث".

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