شابي: لا نرغب في الرد على الانتقادات.. وإنما الفوز بالليجا

برشلونة، (إفي): أكد شابي هرناندز، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني اليوم أن فريقه أمام فرصة فريدة للفوز بالليجا، بعد أن كانت آماله انعدمت في وقت سابق في التتويج بالبطولة، مشيرا إلى أن الحفاظ على اللقب هو الهدف الوحيد الذي يسعى الفريق لتحقيقه السبت أمام أتلتيكو مدريد، "وليس اخراس الألسنة".

وقال شابي، في مؤتمر صحفي، "لا نرغب في اخراس الألسنة، فقط الفوز بالليجا والاستمتاع. برشلونة يستحق ذلك، اللاعبون والجهاز الفني والجميع نستحق السعادة التي يمنحها اللقب بعد عام صعب كهذا"، مازحا "كما أن اخراس الألسنة أمر مستحيل".

وأشار شابي إلى أن الفريق "أمام فرصة تاريخية"، موضح "لم يحقق هذا الجيل لقب الدوري في الجولة الأخيرة. انه أمر تاريخي وغير تقليدي ومختلف عن باقي مسيرتنا، أمر فريد.. الأخطاء غير واردة".

وأقر بأن الموسم كان صعبا "نظرا لكل الأمور التي تعرضنا لها"، لكنه نفى أن يكون الأصعب الذي يمر به في مسيرته.

وأوضح "السنوات الأصعب بالنسبة لي كانت تلك التي لم نحقق فيها ألقاب ولا ننافس عليها. السنوات التي كنا نحتل فيها المركز الرابع. لم يكن هذا جيدا على الاطلاق. كان مؤسفا، بخلاف الوضع الحالي".

وأضاف "نعرف أتلتيكو بشكل جيد. انه فريق صلب يجيد تنفيذ استراتيجية اللعب. دفاعيا هو الفريق الأفضل في أوروبا. لم نتمكن من تحقيق الفوز في المباريات الخمس التي جمعت بيننا (هذا الموسم)، ولكنها مباراة فريدة من نوعها، ولدينا أفضلية اللعب على أرضنا".

وحول رحيل الحارس فيكتور فالديز، قال "فيكتور هو الحارس الأفضل في تاريخ البرسا. ولا تعرفه الجماهير بالقدر الكافي. يجب أن نضع أنفسنا في مكانه، فهو لا يمر بأفضل لحظاته، يعاني من اصابة خطيرة، وأراد الرحيل للتعافي".

وفيما يتعلق بمستقبله أكد تلقيه عروضا لكنه يسعى للاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.