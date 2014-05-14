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مارسيلو: أشعر كما لو كنت من ناشئي ريال مدريد

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مارسيلو: أشعر كما لو كنت من ناشئي ريال مدريد مارسيلو: أشعر كما لو كنت من ناشئي ريال مدريد

مدريد، (إفي): أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني أنه يحمل مشاعر قوية في قلبه تجاه النادي الملكي حيث قال "أشعر كما لو كنت من ناشئي الفريق، حب الريال مغروس في قلبي".

وقال اللاعب في حوار لمجلة (بانينكا) الكروية أنه يشكر جده على دعمه حيث أضاف "لو

لم يفعل ما فعله، لكنت تركت كرة القدم، كان يقول لي أنني أتمتع بلمسة خاصة مع الكرة، ولم أكن أصدقه".

وبخصوص كأس القارات التي توج بها فريقه أضاف "ملعب ماراكانا أعطانا دفعة صغيرة، ولكن لم نشعر بخوف من الإسباني، الذي لا يزال الأفضل على الصعيد العالمي".

وعن الضغط الذي يمثله خوض كأس العالم في بلاده علق "البرازيل كلها تقف بجانبنا ودخلت في أجواء المونديال، البطولة ليس لها ثمن".

وبخصوص المظاهرات الشعبية التي تشهدها البرازيل أوضح اللاعب أنه توجد "توصيات" للاعبي المنتخب بعدم الحديث عن هذا الأمر.

وأضاف مارسيلو "يتم تسييس الأراء ولكن ما نرغب في اظهاره دائما يكون في المستطيل الأخضر".

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فيديو اليوم السابع

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