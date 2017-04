عمر الشريف للاعبي هال سيتي: أنتم في أفضل مكان على وجه الأرض

وكشف عمر الشريف أن تشجيه لفريق النمور يعود إلى صداقته بالممثل الإنجليزي توم كورتيناي الذي شاركه في فيلم " Dr Zhivago".

وقال الشريف: "الأمر كله بسبب توم كورتيناي "، وذلك في تصريحاته لـ " BT Sport".

وأضاف الشريف: "أحبه ولم أقابله منذ مدة طويلة. ربما منذ سنتين تقريبا. لكني أود مقابلته في ويمبلي".

وحكى كورتيناي عن بداية عمر الشريف مع فريق "هال سيتي"، قائلا: "أصبحنا أصدقاء منذ أن عملنا سويا في فيلم Dr Zhivago ".

وتابع: "هكذا أصبح عمر الشريف من جمهور هال سيتي عندما كنا نتشارك غرفة في باريس أثناء تصوير فيلم The Night of the Generals عام 1966".

وفسر كورتيناي: "كنا دائما نتصل بخدمة نتائج المباريات لهال سيتي، حيث أعطيناهم رقم هاتف مدير إنتاج الفيلم وقولنا لهم: من فضلكم اتصلوا بنا على هذا الرقم لإعلامنا بالنتائج".

وأضاف كورتيناي: "علمت عمر الشريف كل شيء عن هال سيتي، وهو علمني كيف ألعب لعبة تكوين الكلمات Scrabble ".

وحكى توم كورتيناي عن عشق عمر الشريف لنجم هال سيتي اللاعب واجي الذي أصر الشريف على حضوره حفل احتفاله بنيله الدكتوراه الفخرية من جامعة "هال".

حيث قال الشريف في الحفل: "عندما كنت أنا وتوم في باريس، من الذي أحرز كل الأهداف؟ لماذا لا يستطيع أن يحضر الحفل؟"، وهو ما حدث بالفعل وحضر واجي الحفل بناء على رغبة الشريف.

أما عن عشقه لكرة القدم قال الشريف: "لعبت كثيرا. كنت أحب الدفاع، بالتحديد مركز الظهير الأيمن، لأن رجلي اليسرى ليست جيدة مثل اليمنى".

وتابع الشريف: "كنت جيدا في الدفاع، لم أفعل شيئا عبقريا لكني كنت أمنع المنافسين من احراز الأهداف في مرمى فريقي".

وأضاف الشريف: "أحب الكرة بسبب حبي للكرة الإنجليزية. فكنت أدرس في مدرسة إنجليزية ولعب الكرة والكريكيت أيضا. والآن لدي العديد من الأصدقاء الإنجليز الذي أشاهد معهم المباريات".

ولا يكتف عمر الشريف بالتشجيع من المدرجات فقط حيث يحرص على جمع لاعبي هال سيتي لإلقاء خطب حماسية أمامهم، حيث قال لهم في أحد المناسبات: "اسمعوا يا أصدقائي، أنتم في مكان رائع، إذا كنتم متواجدين هنا فان هال مكان رائع، لا يمكن أن تجدوا أي مكان أفضل منه في العالم".