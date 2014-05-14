ليفربول يحقق أرباحا بقيمة 119 مليون يورو من الحقوق التليفزيونية

لندن، (إفي): أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم أن ليفربول كان أكثر الأندية التي حققت أرباحا من حقوق البث التليفزيونية بقيمة 119 مليون يورو.

وتفوق ليفربول صاحب الوصافة في الأرباح التليفزيونية على الفائز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مانشستر سيتي، حيث بثت مباريات على الهواء للـ"ريدز" أكثر من الـ"سيتزنس".

ووصلت الأرباح التيلفزيونية لمان سيتي إلى 117 مليون يورو أي ما يزيد بنسبة 58% عن ما حصل عليه بطل الموسم الماضي مانشستر يونايتد وهو 74 مليون يورو.

وطبق هذا الموسم الاتفاق الذي توصلت إليه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع قنوات التليفزيون بقيمة ثلاثة مليارات و681 مليون يورو موزعة على ثلاثة مواسم من 2013-2014 وحتى 2015-2016.