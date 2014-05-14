أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليفربول يحقق أرباحا بقيمة 119 مليون يورو من الحقوق التليفزيونية

Google+ Print
ليفربول يحقق أرباحا بقيمة 119 مليون يورو من الحقوق التليفزيونية ليفربول يحقق أرباحا بقيمة 119 مليون يورو من الحقوق التليفزيونية

لندن، (إفي): أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم أن ليفربول كان أكثر الأندية التي حققت أرباحا من حقوق البث التليفزيونية بقيمة 119 مليون يورو.

وتفوق ليفربول صاحب الوصافة في الأرباح التليفزيونية على الفائز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مانشستر سيتي، حيث بثت مباريات على الهواء للـ"ريدز" أكثر من الـ"سيتزنس".

ووصلت الأرباح التيلفزيونية لمان سيتي إلى 117 مليون يورو أي ما يزيد بنسبة 58% عن ما حصل عليه بطل الموسم الماضي مانشستر يونايتد وهو 74 مليون يورو.

وطبق هذا الموسم الاتفاق الذي توصلت إليه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع قنوات التليفزيون بقيمة ثلاثة مليارات و681 مليون يورو موزعة على ثلاثة مواسم من 2013-2014 وحتى 2015-2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع