أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة المعلمين: انتهاء أعمال التصميمات الهندسية لبرج الدقى

Google+ Print
نقابة المعلمين: انتهاء أعمال التصميمات الهندسية لبرج الدقى نقابة المعلمين: انتهاء أعمال التصميمات الهندسية لبرج الدقى

قال أمجد الجمل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، إنه تم الانتهاء من كل أعمال التصميمات الهندسية والرسومات التنفيذية للمشروع (المعمارى، والإنشائى، والصحى، والكهرباء) لبرج المعلمين الإدارى السكنى بمنطقة الدقى .

وأوضح الجمل، خلال بيان أصدرته النقابة، أنه جار إعداد كراسة الشروط العامة والمواصفات كى يتم طرحها خلال النصف الثانى من شهر مايو الجارى، مشيراً إلى أن هيئة المكتب تقارن بين بديلين لهذا الطرح أولهما أن يتم طرحها فى مناقصة عامة بين المقاولين ويتم التعاقد مع أقلهم سعرا ليتم التنفيذ على نفقة النقابة وبيع الوحدات، والبديل الثانى أن يتم طرحها فى مزايدة عامة بين المستثمرين العقاريين والمقاولين، ويتم التعاقد مع المستثمر الذى يقدم أعلى حصة من الوحدات للنقابة ويلتزم بتمويل المشروع بالكامل.

وأضاف أمين عام مساعد المعلمين أن المشروع يتكون من بدروم يستعمل كجراج، ودور أرضى تجارى وإدارى، وأحد عشر دورا سكنيا، مسطح الدور الواحد 880م2، ويحتوى على سبع وحدات سكنية.

يذكر أن قطعة الأرض الخاصة بالمشروع ظلت غير مستغلة لمدة تجاوزت 35 عاما لدرجة جعلت الغفير المعين على الأرض يقوم باستغلالها وقت المجلس السابق كجراج للسيارات لحسابه الخاص واستطاع المجلس الحالى تخليصها منه للبدء فى بنائها لتنمية موارد النقابة وبما يعود بالنفع على المعلمين.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365