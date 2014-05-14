نقابة المعلمين: انتهاء أعمال التصميمات الهندسية لبرج الدقى

قال أمجد الجمل الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، إنه تم الانتهاء من كل أعمال التصميمات الهندسية والرسومات التنفيذية للمشروع (المعمارى، والإنشائى، والصحى، والكهرباء) لبرج المعلمين الإدارى السكنى بمنطقة الدقى .

وأوضح الجمل، خلال بيان أصدرته النقابة، أنه جار إعداد كراسة الشروط العامة والمواصفات كى يتم طرحها خلال النصف الثانى من شهر مايو الجارى، مشيراً إلى أن هيئة المكتب تقارن بين بديلين لهذا الطرح أولهما أن يتم طرحها فى مناقصة عامة بين المقاولين ويتم التعاقد مع أقلهم سعرا ليتم التنفيذ على نفقة النقابة وبيع الوحدات، والبديل الثانى أن يتم طرحها فى مزايدة عامة بين المستثمرين العقاريين والمقاولين، ويتم التعاقد مع المستثمر الذى يقدم أعلى حصة من الوحدات للنقابة ويلتزم بتمويل المشروع بالكامل.

وأضاف أمين عام مساعد المعلمين أن المشروع يتكون من بدروم يستعمل كجراج، ودور أرضى تجارى وإدارى، وأحد عشر دورا سكنيا، مسطح الدور الواحد 880م2، ويحتوى على سبع وحدات سكنية.

يذكر أن قطعة الأرض الخاصة بالمشروع ظلت غير مستغلة لمدة تجاوزت 35 عاما لدرجة جعلت الغفير المعين على الأرض يقوم باستغلالها وقت المجلس السابق كجراج للسيارات لحسابه الخاص واستطاع المجلس الحالى تخليصها منه للبدء فى بنائها لتنمية موارد النقابة وبما يعود بالنفع على المعلمين.