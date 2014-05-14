وزير الرى: جمال عبد الناصر حمى مصر من الجفاف لسبع سنوات

هنأ محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، جميع الحاضرين فى احتفالية مرور 50 عامًا على بناء السد العالى بدار الأوبرا، وتوجه بالتحية إلى الشعب المصرى، مؤكدًا أن هذا الحدث يؤكد قدرة المصريين على العمل، فضلاً عن قدرتهم فى إمكانية العبور بمصر إلى بر الأمان.

وأكد أن نظرة الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر المستقبلية حمت مصر من الجفاف لمدة 7 سنوات، موضحًا أن السد العالى قد أضاف الكثير وذلك من خلال التعاون المصرى الروسى المشترك فى بنائه.

وأشاد عبد المطلب بدور شركة المقاولون العرب والمهندس عثمان أحمد عثمان فى تنفيذ المشروع بأعلى جودة، وبعث برسالة طمأنة لجميع المصريين، وأن السد العالى لا يزال شابًا على الرغم من مرور 50 عامًا على بنائه، وتوجه بالشكر والتهنئة إلى الخبراء الروس الذى ساهموا فى بناء ذلك الصرح العظيم.