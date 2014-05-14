"محلب": عبد الناصر عبر بمصر إلى بر الأمان

قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعد القائد العظيم الذى وحد الشعب المصرى وجعله لا ييأس، واستعان محلب بأبيات من كلمات الشاعر عزيز أباظة والذى وصف عبد الناصر بقدرته هو وأبناء جيله على العبور بمصر لبر الأمان.

وأوضح محلب خلال الكلمة التى ألقاها بدار الأوبرا، أنه جاء اليوم الذى يحتفل به الجيل الحالى ببناء السد العالى وقدرة القائد جمال عبد الناصر على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأن يخرج الأمل من رأس اليأس، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتى فى ظروف قد تكون متشابهة، فمصر بحاجة إلى الوحدة لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مستشهدًا بمشروع تنمية محور قناة السويس الذى سيعتبر مشروع القرن، على حد تعبيره.

وشدد محلب على ضرورة وحدة الشعب المصرى والوقوف جميعا خلف القيادة التى سينتخبها الشعب المصرى.

وقد ردد الحاضرون عبارات "تحيا مصر" خلال كلمات المهندس إبراهيم محلب.

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