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إخلاء سبيل 9 وتجدد حبس16 أخرين فى قضايا عنف الاخوان‎.. بسوهاج

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إخلاء سبيل 9 وتجدد حبس16 أخرين فى قضايا عنف الاخوان‎.. بسوهاج إخلاء سبيل 9 وتجدد حبس16 أخرين فى قضايا عنف الاخوان‎.. بسوهاج

قررت اليوم  الأربعاء، محكمة جنح مستئانف سوهاج برئاسة المستشار محمد حسن اخلاء سبيل 9 متهمين من عناصرجماعة الاخوان الارهابية بكفالة 10 الاف جنيه ​لكلا منهم .

​ورفض الاستئناف وإستمرار الحبس لفتاة بتهمة الاشتراك فى أحداث الشغب التى حدثة  أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور والتى أسفرت  عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان الإرهابية بينهم  العميد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج والامين طارق عبد الرحيم من ذات القسم كما قررت ​أيضا ​ذات المحكمة استمرار حبس 15 اخرين متهمين فى ذات القضية.​

كانت النيابة  قد وجهت للمتهمين جميعًا تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات.

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