“قومي المرأة” بالسويس ينظم ورش لإدارة الحملات الانتخابية

نظمت أمانة المجلس القومي للمرأة بمحافظة السويس ورش عمل للمرأة على كيفية أدارة الحملات الأنتخابية ، حيث بدء الورش منذ أمس وتستمر لمدة 3 أيام.

بدءت الورش بكلمة فوزية عبد الله مقررة المجلس بالسويس والتى أشارت أن الهدف من الورش التعلم بطرق حديثه كيفية تكوين فرق وتشكيل أدارة وحملة أنتخابية ناجحة تدفع المرشح أو المرشحة للنجاح على أسس علمية.

تحدث فى الورش فى حلقتها الأولي الأعلامي أيهاب وليم وقدم محاضرة للحضور عن كيفية تواصل الحملات الانتخابية مع وسائل الاعلام بشكل مهني وعلمي يفيد المرشح ويبرز دورها .

حضر الورش عدد كبير من السيدات وناشطات المجتمع المدني من عدد كبير من التيارات والحركات السياسية المختلفة .