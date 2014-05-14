إخلاء سبيل 6 متهمين بحرق سيارات ضباط شرطة بالمنيا

أخلت محكمة جنايات المنيا، سبيل 6 متهمين بحرق سيارات ضباط شرطه والطب الشرعي بضمان محال إقامتهم، فيما طعنت النيابه العامه علي قرار المحكمه وطالبت بإستمرار حبس المتهمين، ومن المقرر أن ينظر الطعن غداً الخميس.

وشمل قرار الإخلاء كلاً من مصطفى محمد حسن، ومحمد تونى خلف، ويحي على إبراهيم, ومحمد زينهم بركات, وعبد الناصر جمال عبد الناصر, ومحمد معتمد, والمتهمين بحرق سيارات كلاً من الرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا, وسيارة شرطة أمام محطة السكك الحديديه, وسيارة ملك ميخائيل مينا, وسيارة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل , وسيارة الرائد عبد العزيز عبد الصمد بشرطة المسطحات , وسيارة النقيب أحمد مشهور, وسيارة مينا ملاك.