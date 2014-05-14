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الداخلية: النصب التذكاري لم يتأثر باقتحام الإخوان “رابعة”

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الداخلية: النصب التذكاري لم يتأثر باقتحام الإخوان “رابعة” الداخلية: النصب التذكاري لم يتأثر باقتحام الإخوان “رابعة”

اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية

نفى اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، ما يثار حول تحطيم النصب التذكارى الموجود بشارع النصر في رابعة العدوية، موضحًا أن قوات الأمن تمكنت من متابعة العناصر الإخوانية والقبض على 5 منهم.

وأكد أن النصب التذكارى سليم، ولم يتعرض للتلف كما يثار، وتركزت الحرائق فقط في محيط النصب وتمت السيطرة عليها.

وأوضح عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، الذي يعرض على قناة “الحياة”، وتقدمه “لبنى عسل”، أن عددا من طلاب الإخوان دخلوا فرادى إلى الميدان في تمام الساعة الخامسة حتى لا يلاحظهم الأمن، وأطلقوا الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف من بعد، وتصدت لهم قوات الأمن.

وأكد عبد اللطيف، أن وزارة الداخلية تتوقع كل سيناريوهات جماعة الإخوان، استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وكل ما يحدث الآن هو تجارب، لاختبار قوات الأمن المشغولة حاليًا بتأمين الامتحانات في المدارس والجامعات، إلا أنها لا تغفل عن ملف مكافحة الإرهاب.

وتابع: “أجهزة المعلومات نشطة جدًا، وتخطط لضربات استباقية للإرهابيين بالتزامن مع الانتخابات”.

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