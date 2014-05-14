قوات أردنية وأمريكية تجري تمرينًا عسكريًا مشتركًا باسم «لقاء الصقور»

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن قوات أردنية وأمريكية أجرت، الأربعاء، تمرينا عسكريا مشتركا بمشاركة عناصر من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وطائرات أمريكية مقاتلة وسلاح الجو الملكي.

وقالت الوكالة إن «سلاحا الجو الملكي الأردني والأمريكي قاما (خلال التمرين) بفعاليات اشتملت على رماية ذخيرة حية من طائرات (إف 16) و(إف 18) المقاتلتين والقيام بمناورات جوية وإطلاق مشاعل ضوئية لتشتيت صواريخ العدو الموجهة».

وأضافت أن «العمليات الخاصة الأردنية وقوات المارينز الأمريكية قامتا بالإنزال الجوي من طائرة (بلاك هوك) تساندها طائرات (الكوبرا) العمودية لتطهير أحد المباني».

وأطلق على التمرين، الذي أقيم في قاعدة الشهيد الطيار، موفق السلطي الجوية (شرق المملكة)، اسم «لقاء الصقور» وهو يقام للمرة الثامنة على التوالي في المملكة منذ عام 2006، بحسب الوكالة.