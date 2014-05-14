هكذا ردت الرّقابة على اتهامات النيابة بإضافة مشاهد الجنس على "حلاوة روح"

تعقيباً على تقرير النّيابة الإدارية في مصر بشأن فيلم "حلاوة روح" للنجمة اللبنانية هيفا وهبي، وباسم سمرة، قال عبد الستّار فتحي عضو لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنّية في تصريحات خاصّة لـ "سيدتي نت" أنّ من أصدر التّقرير هو فقط المسؤول عنه وهو لا يهمه الردّ عليه.

وبالسؤال عن حقيقة ما جاء في التّقرير بأنّ المخرج سامح عبد العزيز أضاف 10 مشاهد جنسية للفيلم، قال عبد الستار: "بالطبع هذا الأمر لم يحدث نهائياً وهو كلام خاطئ مليون في المائة"، مكتفياً بهذا التّصريح، ومؤكّداً أنّه لن يعلّق أكثر من ذلك على هذا الموضوع.

وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنّقض، قد تقدّم ببلاغ للمستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النّيابة الإدارية، ضد مسؤولي الرّقابة وضد صنّاع فيلم "حلاوة روح".

وكشفت تحقيقات المكتب الفنّي لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرقابة على المصنّفات السّمعية والبصرية في قضية الفيلم، أنّ المخرج سامح عبد العزيز قد أضاف 10 مشاهد ساخنة على العمل، بعد أن حصل على ترخيص الرّقابة بالعرض جماهيرياً، مثل إضافة مشهد تحضير "الحلوى" في الدقائق الأولى من الفيلم، وإضافة حوار خادش للحياء العام بين "روح وحماتها" قبل أغنية الفرح، ومشهد تلصص الطّفل على "روح" من النّافذة، فيما تقوم البطلة باستعراض مفاتن جسدها في الفيلم، وهو ما يخدش الحياء العام ويخالف الآداب العامة.

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