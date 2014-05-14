تحليل – سر انفجار ' المهاجم ' عمر جابر أمام دجلة

انفجر عمر جابر ظهير أيمن الزمالك هجوميا وقدم مباراة طيبة أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز، شهدت تسجيله هدفا من داخل منطقة الجزاء منفردا .. ولكن، كيف وصل اللاعب الشاب إلى هذه النقطة؟

اعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على عمر جابر أساسيا بينما أبقى حازم إمام بديلا، وتقمص اللاعب دور المهاجم، في مباراة انتهت بهدفين لمثليهما كان هو صاحب الأول للأبيض.

وبالنظر لإحصائيات والخرائط الحرارية لتحركات لاعبي الزمالك يتضح ما يلي..

أولا) تألق جابر

عمر جابر قدم مباراة هجومية رائعة بالنسبة لظهير أيمن، اللاعب نسبة تمريراته 79 %، قام بـ44 تمريرة صحيحة و12 خاطئة.

ولكن على المستوى الهجومي، له ثلاث محاولات على المرمى كلها صحيحة بين القائمين والعارضة، ويكفي أن تعرف أن أحمد علي مهاجم الفريق الأساسي كان لديه محاولة واحدة صحيحة وأخرى خاطئة فقط.

وتوضح الخريطة الحرارية لأماكن تحركات جابر أن أغلبها كان بعد منتصف ملعب الزمالك وداخل منطقة جزاء وادي دجلة.

هذا بالطبع يؤكد تعليمات واضحة من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني بمنح حرية للقادم من الخلف وترك المساحة خلفه للمتألق أحمد توفيق.

ثانيا) السر توفيق

ولكن ما السر الذي جعل عمر جابر ينطلق هجوميا؟ .. الإجابة أحمد توفيق .. اللاعب الذي تولى الجانب الأيمن خلف انطلاقات الظهير الأيمن.

وتوضح الخريطة الحرارية لتحركات توفيق أنه كان صمام الأمان خلف جابر المتحرر.

فكان استخلاصه للكرة 22 مرة ونسبة تمريراته الصحيحة 88 %.