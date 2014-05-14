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علاقة وليد سليمان بطبيبه الألماني قد تنقله إلى كولن

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علاقة وليد سليمان بطبيبه الألماني قد تنقله إلى كولن علاقة وليد سليمان بطبيبه الألماني قد تنقله إلى كولن

كشف مصدر مقرب من وليد سليمان لاعب وسط الأهلي أنه ينتظر عرضا من نادي كولن الألماني في الصيف المقبل.

ويتواجد سليمان في المانيا منذ عدة أشهر للعلاج من الإصابة في ركبته التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وقال المصدر لـFilGoal.com "خلال تواجد سليمان في ألمانيا توطدت علاقته بالطبيب المعالج بيتر شيفرهوف".

وتابع "شيفرهوف الذي يعمل كطبيب لنادي كولن شاهد لقطات للاعب وأعجب بمستواه الفني وعرضها على الجهاز الفني للفريق، الذي تحدث مع سليمان لاستطلاع رغبته في الانضمام لهم".

وأكد المصدر أن كولن ينتظر عودة سليمان للملاعب بعد أسبوعين ليتقدم بعرضا رسميا للأهلي لضم سليمان في الصيف المقبل.

وصعد كولن إلى الدوري الألماني الممتاز في الموسم المقبل بعدما لعب الموسم الماضي في القسم الثاني.

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