' كلب مريض وسروال مغسول ' .. حجج جماهير سيتي للغياب عن العمل

تلقت مكاتب العمل في مانشستر 752 مكالمة صباح الإثنين الماضي يطلب أصحابها التأخر عن العمل أو احتساب هذا اليوم كإجازة.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه، ويبدو ان احتفالات جماهيره فرضت عليها عدم القدرة على العمل في اليوم التالي.

حجج عدم الذهاب أو التأخر عن العمل لجماهير سيتي جاءت طريفة للغاية حسبما ذكر تقرير نشره مكتب التوظيف بمدينة مانشستر الكبرى يوم أمس الثلاثاء.

أحد المتصلين قال "الكلب الخاص بي مريض للغاية ولا يمكنني تركه"، فيما كانت حجة الآخر "تأخرت بالأمس وأغلقت زوجتي المنزل من الداخل.. اضكررت للمبيت في السيارة ولا أستطيع العمل اليوم".

عامل آخر إدعى أن شقيقة زوجته ستلد في هذا اليوم، واكتشف أصحاب العمل بعد ذلك أنه غير متزوج من الأساس.

أما أطرف الحجج فجاءت من عامل طلب إجازة حيث أنه لا يملك سوى سروال واحد فقط، وأن والدته قامت بغسله في وقت متأخر لذا فهو لا يستطيع الذهاب للعمل بدون سروال.