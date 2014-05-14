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التشكيل - بنفيكا يواجه سيفيليا بخطة يوفنتوس في نهائي الدوري الأوروبي

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التشكيل - بنفيكا يواجه سيفيليا بخطة يوفنتوس في نهائي الدوري الأوروبي التشكيل - بنفيكا يواجه سيفيليا بخطة يوفنتوس في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن فريقا بنفيكا وسيفيليا عن تشكيل مواجهة نهائي الدوري الأوروبي والتي تقام على ملعب تورينو في إيطاليا مساء الخميس.

واعتمد جورج خيسوس المدير الفني لبنفيكا على نفس اللاعبين الذين واجهوا يوفنتوس باستثناء الغائبين للإيقاف والإصابة.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: ماكسي بيريرا - لويساو - جاراي - جويليرمي

الوسط: روبن أبوريم - نيكولاس جايتان - أندريه جوميز - ميرالم سوليماني

الهجوم: ليما - رودريجو

بينما جاء تشكيل سيفيليا كالتالي:

حراسة المرمى: بيتو

الدفاع: باريخا - فازيو - دانييل كاريسو - كوكي

الوسط: ألبرتو مورينو - مبيا - راكيتيتش - فيتولو

الهجوم: خوزيه أنطونيو رييس- باكا

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