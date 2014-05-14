مالاجا يقيل شوستر ويبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل

مالاجا (إسبانيا)، (إفي): أبلغت إدارة نادي مالاجا الإسباني اليوم مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألماني بيرند شوستر، بأنه لن يستمر في قيادة الفريق للموسم المقبل، بحسب مصادر من النادي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي مؤيد شتات إن المدير العام للنادي فيسنتي كاسادو والمدير الرياضي ماريو أوسيوس حضرا اليوم مران مالاجا للحديث مع شوستر وإبلاغه بالاستغناء عن خدماته في الموسم المقبل.

وكان شوستر قد وقع قبل عام واحد عقدا لتدريب مالاجا يمتد خمسة مواسم مع وجود شرط يتمثل في أنه حال عجز الفريق عن الحلول في أي من المراكز العشرة الأوائل من الترتيب فإن العقد يكون لاغيا وبدون شروط جزائية.

ويحتل مالاجا حاليا المركز الثالث عشر في الليجا برصيد 42 نقطة، وطوال الموسم بالدوري خاض الفريق 37 مباراة لم يفز سوى في 11 منها بينما خسر 17 وتعادل في تسع لقاءات.

وبدأ مسئولو مالاجا بالفعل في البحث عن مدرب جديد ربما يكون مدرب برشلونة الحالي تاتا مارتينو وهو أول اسم في قائمة أعدها المدير الرياضي ماريو أوسيوس.

وتضم القائمة أسماء مثل كيكي فلوريس وباكو خيميز وباولو فونسيكا وأوزيبيو ساكريستان وكذلك بيبي ميل.