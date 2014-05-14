عودة رونالدو وبنزيمة للتدريبات الجماعية للريال

مدريد، (إفي): عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة اليوم إلى التدريبات الجماعية التي أجراها ريال مدريد صباح اليوم في المدينة الرياضية، وفقا لما أعلنه النادي على موقعه الالكتروني.

كان اللاعبان يعانيان من الام عضلية حرمتهما من المشاركة في المباراة الأخيرة التي خاضها النادي الملكي أمام سلتا فيجو الأحد الماضي، وانتهت لصالح الأخير بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها كريستيانو في مباراة فريقه أمام بلد الوليد، حينما طلب التغيير بعد ثمان دقائق فقط من بداية المباراة على خلفية الالام العضلية.

بينما يعاني بنزيمة من الام في الركبة اليسرى، ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاراحته كي يتمكن من التعافي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في 24 من الشهر الجاري في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد.

وبعودتهما للتدريبات الجماعية، من المتوقع أن يشارك اللاعبان في المباراة الأخيرة بالليجا السبت المقبل أمام اسبانيول في سانتياجو برنابيو.