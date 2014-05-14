أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عودة رونالدو وبنزيمة للتدريبات الجماعية للريال

Google+ Print
عودة رونالدو وبنزيمة للتدريبات الجماعية للريال عودة رونالدو وبنزيمة للتدريبات الجماعية للريال

مدريد، (إفي): عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة اليوم إلى التدريبات الجماعية التي أجراها ريال مدريد صباح اليوم في المدينة الرياضية، وفقا لما أعلنه النادي على موقعه الالكتروني.

كان اللاعبان يعانيان من الام عضلية حرمتهما من المشاركة في المباراة الأخيرة التي خاضها النادي الملكي أمام سلتا فيجو الأحد الماضي، وانتهت لصالح الأخير بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها كريستيانو في مباراة فريقه أمام بلد الوليد، حينما طلب التغيير بعد ثمان دقائق فقط من بداية المباراة على خلفية الالام العضلية.

بينما يعاني بنزيمة من الام في الركبة اليسرى، ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاراحته كي يتمكن من التعافي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في 24 من الشهر الجاري في لشبونة أمام أتلتيكو مدريد.

وبعودتهما للتدريبات الجماعية، من المتوقع أن يشارك اللاعبان في المباراة الأخيرة بالليجا السبت المقبل أمام اسبانيول في سانتياجو برنابيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع