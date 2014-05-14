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قضية ابتزاز هوينيس تختطف الأضواء عن سجنه

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قضية ابتزاز هوينيس تختطف الأضواء عن سجنه قضية ابتزاز هوينيس تختطف الأضواء عن سجنه

برلين، (إفي): خطفت قضية ابتزاز رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي هوينيس، بعد القبض على مشتبه به توعده بحياة مريرة في السجن، الأضواء عن سجنه لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة الاحتيال الضريبي.

وكانت الشرطة الألمانية قد تمكنت السبت الماضي من اعتقال مشتبه به "50 عاما"، أرسل خطابا لهوينيس يحذره فيه من أن له نفوذا في كل سجون البلاد ومتوعدا إياه بحياة مريرة هناك.

وتم اعتقال هذا الشخص بينما كان يحاول الهرب راكبا دراجة هوائية وبحوذته 215 ألف يورو، الأموال التي طلبها من الرئيس السابق للنادي البافاري، ليدعه وشأنه هو وعائلته.

وبات هذا الشخص الآن قيد الحبس الاحتياطي بعد أن أدلى بأقواله وقد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة محاولة الابتزاز، وفقا لما ذكرته محكمة ميونخ اليوم الثلاثاء، علما بانها نفس المحكمة التي قضت بإدانة هوينيس.

ونظرا لأن سجن "لانزبرج" المقرر إيداع هوينيس به، يسمح بوجود "يوم مفتوح" لوسائل الإعلام- وهو ما ينتهك خصوصية السجين المرتقب دخوله إليه قريبا- قامت هيئة الدفاع عن هوينيس بتقديم طلب لعدم إيداعه بهذا السجن، وفقا لما أفادته صحيفة "بيلد" الألمانية.

يشار إلى أن هتلر قد أودع سجن "لانزبرج"، الذي من المقرر أن يحتجز به "هوينيس"، بعد محاولة انقلاب فاشلة في 1923 قبل أن يخرج في العام التالي وقد دون كل أفكاره في كتابه "كفاحي".

وأدين هوينيس بقضاء ثلاثة أعوام ونصف بالسجن في مارس الماضي، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو، جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، والذي لم يقم هوينيس بإبلاغ سلطات الضرائب عنه.

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