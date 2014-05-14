شيخ الأزهر يطالب وفد نقابة الأطباء بالنظر فى احتياجات المرضى

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة.

وعرض نقيب الأطباء على فضيلة الإمام الأكبر ما تقوم به النقابة من عمل قوافل طبية تجوب البلاد لتقديم الخدمة الصحية والرعاية اللازمة للمرضى فى المحافظات الفقيرة.

وقال الدكتور أحمد حسين، إن لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة تقوم بدعم عمليات زراعة القوقعة بمبلغ (600) ألف جنيه، ودعم الأسر الفقيرة فى بعض محافظات الصعيد، وعمل عمليات المياه البيضاء مجانا فى مختلف المحافظات.

وطالب الإمام الأكبر وفد نقابة الأطباء بالنظر فى احتياجات المرضى على أرض الواقع، والعمل على رفع المستوى الصحى للمواطن المصرى مع التركيز على الأمراض المستعصية التى تحتاج إلى مساعدات مالية؛ كأمراض الكُلى، والكبد ، والعمل على رفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الإسعافات الأولية فى المعاهد الأزهرية.

وقال الطيب، إن الأزهر الشريف سيقوم بعمل قافلة طبية إلى أفريقيا الوسطى للاعتناء بالمواطنين المضطهدين نتيجة الأحداث الجارية هناك، وعرض فضيلته على لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء المشاركة فيها.

وفى نهاية اللقاء وجه وفد النقابة الشكر للإمام الأكبر على توجيهاته نحو رعاية الفقراء.