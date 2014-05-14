وكيله: تصريحات ميدو ليست سبب انتقال إسلام رشدي للأهلي

نفى أمير المراكبي وكيل أعمال إسلام رشدي جناح المنيا الذي اقترب من الانضمام رسميا للأهلي أن تكون تصريحات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك هي السبب في تفضيله الأحمر.

وكان ميدو قد أكد عقب مباراة المنيا التي فاز فيها الزمالك 4-0 أن المنافس لا يوجد به لاعب يستحق اللعب لفريقه.

وقال المراكبي في تصريحات تليفزيونية يوم الأربعاء: "تصريحات ميدو ليست السبب الرئيسي لتفضيل انضمام اللاعب للأهلي".

وأضاف "قد تكون سببا ولكن ليس السبب الرئيسي .. لقد أنهينا الاتفاق مع الأهلي ويتبقى فقط تجهيز شيكات التعاقد ولدينا موافقة رسمية من مسؤولي المنيا".

وظهر إسلام رشدي بمستوى طيب مع المنيا في مواجهات المجموعة الثانية للدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد صرح لوسائل الإعلام بأنه سيثبت عكس تصريحات ميدو مع الأهلي.