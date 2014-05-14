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أليك بالدوين يهاجم شرطة نيويورك بعد إعتقاله

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أليك بالدوين يهاجم شرطة نيويورك بعد إعتقاله أليك بالدوين يهاجم شرطة نيويورك بعد إعتقاله

الأربعاء 14-05-2014 18:36

يبدو أنّ انزعاج النجم الأميركي Alec Baldwin من كاميرات الباباراتزي سيسبب له الكثير من المشاكل، فبعد أن أوقف برنامجه على إثر شتمه لهم، ها هو اليوم يعتقل لسلوكه الإتجاه المعاكس للسير هرباً من الكاميرات.

فقد أوقفت شرطة نيويورك Alec البالغ من العمر 56 عاماً، بعدما تبين أنّه كان يقود دراجته الهوائية في الاتجاه المعاكس للسير، وعلى الفور نُقل إلى المركز حيث تم استجوابه.

وأشار مصدر مقرّب من الممثل أنّه لم يكن يحمل بطاقة هوية، وقد وجه إليه استدعاءان قبل أن يفرج عنه، لكن سيتم تغريمه و سيمثل أمام القاضي في 24 يوليو.

ولم يجد Alec مكاناً أنسب من "تويتر" ليعبر عن غضبه ويهاجم الشرطة، حيث كتب "الضابط أوقفني وكبّل يديي لأني سلكت الجادة الخامسة بالاتجاه المعاكس. وفي الوقت ذاته كان مصورون أمام منزلي يخيفون ابنتي مرة جديدة، وكادوا يدفعون بها بواسطة كاميراتهم. ولم تحرك الشرطة ساكناً".

وأضاف "مدينة نيويورك تشهد كارنفالاً من الحماقات، وتدار بشكل سيئ وتحاول فقط زيادة إيراداتها وتجرّم تصرفات كنّا نعتقد أنها غير خطيرة".

يُذكَر أنّ Alec Baldwin معروف بعصبيّته، ويتواجه كثيرا مع المصورين الذين اتهمهم العام الماضي بأنّهم مثليون جنسياً، ما أثار موجة من الغضب ضده.

 

 


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