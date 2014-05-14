بطاقات حفلات محمد عسّاف تنفذ فور الإعلان عنها في أميركا وكندا

يتنقّل "محبوب العرب" محمد عسّاف حالياً بين كندا وعدد من الولايات الأميركية، في جولة غنائية ثانية، وذلك بعد النّجاح الذي لاقاه في جولته الغنائية الأولى في أميركا وكندا. وفور الإعلان عن الجولة الثانية لعسّاف نفذت معظم بطاقات حضور الحفلات.

وقد بدأت جولة "محبوب العرب" الثانية من كندا، وتحديداً من مدينة تورنتو في 2 أيار/مايو الحالي، قبل أن ينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث أحيا سلسلة حفلات، انطلقت من مدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا، تلتها حفلتان في كل من ميامي وواشنطن.

ويُنتظَر أن يصل محمد عسّاف إلى ولاية شيكاغو، ليُحيي حفلة في 16 أيار/مايو، إضافة إلى حفلات لاحقة في كل من أتلانتا في 17 أيار/مايو، وسان فرانسيسكو في 23 أيار/مايو، ولاس فيغاس في 24 أيار/مايو... ليختتم جولته بحفلة في سياتل، مساء 25 أيار/مايو.

والجدير ذكره أنّ جولة محمد عسّاف الجديدة في كندا وأميركا، هي نتاج تعاون شركة "بلاتينوم ريكوردز" مع المتعهد يوسف حرب.

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