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الأهلي يستعيد وليد سليمان ومتعب بعد أسبوعين

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الأهلي يستعيد وليد سليمان ومتعب بعد أسبوعين الأهلي يستعيد وليد سليمان ومتعب بعد أسبوعين

بات من المنتظر عودة الثنائي وليد سليمان وعماد متعب الغائبين عن صفوف الأهلي منذ فترة طويلة للتدريبات الجماعية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد إيهاب علي طبيب الأهلي أن متعب سيعود من الإمارات بعد 10 أيام إذ ينفذ برنامج تأهيلي على أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين إلا أن عودته للمباريات ستكون بعدها بفترة.

فيما يعود وليد سليمان للتدريبات الجماعية مرة أخرى بداية من شهر يونيو المقبل بعد أن عانى من إصابة طويلة في الركبة كان قد تعرض لها في مونديال الأندية ديسمبر الماضي.

وعلى جانب آخر قد يغيب سيد معوض ظهير الأهلي عن مباراة نكانا الزامبي يوم السبت المقبل في كأس الكونفدرالية إذ يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

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