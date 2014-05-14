أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس المتهم بالشروع في قتل نائب مأمور الحوامدية 4 أيام بالجيزة

Google+ Print
حبس المتهم بالشروع في قتل نائب مأمور الحوامدية 4 أيام بالجيزة حبس المتهم بالشروع في قتل نائب مأمور الحوامدية 4 أيام بالجيزة

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد حامد بحبس المتهم الرئيسى فى الهجوم على نائب مأمور مركز الحوامدية وتحطيم سيارة شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين .

وأنكر المتهم اشتراكه في الواقعة أو انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف عبد الرحمن طنطاوي مدير نيابة البدرشين أن سيارة الترحيلات كانت فى طريقها من محكمة جنوب الجيزة إلى مركز الحوامدية عقب عرض متهم فى قضية سرقة على قاضى المعارضات، وأثناء عودتها أعلى كوبرى الحوامدية تصادف مرور ما يقرب من 150 من أعضاء جماعة الإخوان ، فاعترض عدد من عناصر الجماعة طريق السيارة ورشقوها بالحجارة .

وأشارت التحقيقات إلى أن المجند قائد السيارة حاول الهرب بها من أعضاء المسيرة فاصطدم بعمود إنارة، ما أدى لإصابته بجرح قطعى، فيما أصيب المجندان الآخران والمتهم بجروح وكدمات .

وأدي الاعتداء علي السيارة إلي إصابة نائب المامور بجرح قطعي أعلي الحاجب فوجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قت نائب المامور والمجندين والانضمام لجماعة إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة “سيارة الترحيلات” والتظاهر بدون تصريح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا