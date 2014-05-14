نيابة الهرم تبدأ في التحقيق مع 10 من الإخوان في حرق مبنى محافظة الجيزة

بدأت نيابة الهرم برئاسة المستشار وائل خشبة التحقيق مع 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالتحريض علي العنف والشغب وإثارة الفوضي والاشتراك في حرق مبني محافظة الجيزة .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمها مدير نيابة الهرم عن أن 5 من بين المتهمين أشتركوا في حرق مبني محافظة الجيزة بعد أن تلقوا تعليمات وأموال لتنفيذ الهجوم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار ىتهامهم في أعمال عنف وشغب وتخريب بعدد من المناطق بالجيزة .