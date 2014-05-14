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المصرية لحقوق الإنسان تبدأ دورات تدريبية لمراقبة الانتخابات

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المصرية لحقوق الإنسان تبدأ دورات تدريبية لمراقبة الانتخابات المصرية لحقوق الإنسان تبدأ دورات تدريبية لمراقبة الانتخابات

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم عن بدء عقد سلسلة من الدورات التدريبية لمراقبينها للتدريب على كيفية متابعة مجريات العملية الانتخابية فى محافظات (المنيا – السويس – الجيزة – الغربيه) وتستمر المنظمة فى عقد الدورات خلال الأيام المقبلة فى عدد من المحافظات الأخرى.

ومن جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن عملية متابعة الانتخابات تعد ضمانة أساسية لحياد ونزاهة الانتخابات، كما أنها تعد مهمة لعملية التطور السياسى والاجتماعى.

وأضاف أبو سعده أن الأساس القانونى الذى تستند إليه عمليه المتابعة سواء محلياً أو دولياً يأتى من مجموعة المواثيق الدولية المعنيه بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمى لمراقبة الانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة.

وأوضح أن متابعة العملية الانتخابية أمر هام خاصة فى البلدان التى تشهد عمليه تحول ديمقراطى ، حيث تؤدى عمليه المتابعة إلى إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العمليه الانتخابية ونتائجها ، كما أنها تقدم توصيات بشأن تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات بما يهدف إلى تحسين العملية الانتخابية.

يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريحاً لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

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